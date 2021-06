La policía interceptó a 18 jóvenes del macrocontagio de Mallorca desde el sábado que intentaban volver

Es lo que le transmiten los vástagos pero la pregunta es: ¿era la mejor ida irse de viaje de fin de curso, teniendo en cuenta además que gran parte de estas fiestas ni siquiera las han organizado los colegios ? ¿Pensaron los padres en las consecuencias de los viajes con el covid aún vivo? Ahora no entienden que aún dando negativo en las pruebas tengan que estar 10 días aislados. Pero la alerta sanitaria ha saltado y ahora se harán todos los controles que se debieron haber hecho antes. Y sí, pagarán justos por pecadores.

De hecho, varios padres han denunciado por retención ilegal aunque los jueces no lo ven denunciable. El Gobierno balear dice que son considerados contacto estrecho de positivo y que por protocolo tienen que guardar cuarentena. Se quejan también de los servicios del hotel y la comida. Pero hay que recordar que es un hotel medicalizado y esos servicios los pone el Gobierno Balear.

Arranz ha respondido este martes a las críticas dirigidas al Govern balear sobre los protocolos que se han seguido con los estudiantes contagiados de COVID-19 o que son contactos estrechos en este 'megabrote'. " No se está haciendo algo muy diferente, es el protocolo de siempre" , ha señalado, a la vez que ha declinado responder sobre si este procedimiento es legal o no. "Los padres pueden hacer los trámites que crean preciso y se aclarará donde se tenga que aclarar", ha indicado sobre las denuncias de algunos padres.

El portavoz ha querido transmitir "tranquilidad" a los padres, puesto que los estudiantes aislados "están en un hotel de nivel bueno " donde se atienden todas sus necesidades básicas y a nivel médico. No obstante, ha admitido ser consciente de que una cuarentena "son días difíciles de pasar" y "más cuando estás fuera de tu casa".

"¿Que esas personas están forzadas a estar en un hotel puente? Es que eso es un aislamiento y una cuarentena. Claro que nadie quiere estar aislado, pero estamos en una situación de salud pública que viene de hace un año, no es algo nuevo que hayamos inventado ayer", ha sentenciado Arranz. Así, ha recordado que "no porque nos vayamos de vacaciones ha dejado de existir" el virus. "Si yo me voy de vacaciones a México y caigo enfermo, estaré aislado", ha añadido.