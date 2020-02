La política nacional, de lleno en la precampaña catalana

Torra pospone las elecciones y Moncloa asume ese nuevo escenario. Que el Gobierno no ha cambiado de posición; si eso, tal vez el PSOE, dice la vicepresidenta Calvo en El País. Eso sí, pide a los independentistas separar los presupuestos generales de la política catalana. Para el PP, más sometimiento a Junqueras y Torra. Aunque sitúa el foco, un día más, en Ábalos .

Y también sobre Zapatero , para que comparezca en el Parlamento porque, en La Razón, dice tener información que no tiene nadie sobre lo que pasa en Venezuela . "¿Qué es lo que esconde el expresidente del Gobierno?", se pregunta Pablo Montesinos , vicesecretario de Comunicación del PP. "¿Qué es lo que sabe Zapatero de la reunión que ha mantenido el señor Ábalos con la número dos del régimen de Maduro ?".

La respuesta socialista, de boca de Ander Gil: "Un mensaje a Pablo Casado y a su gurú político, el señor Abascal: que no pierdan el tiempo, que no se cansen. Que los socialistas no nos vamos a dejar ni llevar al fango ni distraer por las falsas polémicas y por los problemas ficticios con los que intentan tapar los logros y avances de este Gobierno".