Abstención. En el caso de la abstención, se trata de no ejercer el derecho de sufragio activo, o lo que es lo mismo, no acudir a votar, a pesar de constar en el censo electoral. Es un voto que se contabiliza pero, en esta caso, no afecta al reparto de escaños, ya que tiene la consideración de voto emitido no válido. Por tanto, en principio no perjudica ni beneficia a nadie. Eso sí, cuando elegimos no ir a votar, estamos evitando que nuestra tendencia política se refleje en el resultado final, por lo que podríamos ponérselo más fácil a un partido de signo contrario cuyos votantes sí acudan en masa a depositar su voto.