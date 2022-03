Para diferenciarlo de la formación que hemos conocido hasta ahora con Pablo Casado y Teodoro García Egea, Núñez Feijóo intentará buscar "la centralidad de la política española , no sólo desde el punto de vista ideológico, si no la centralidad en lo que se refiere al respeto a las instituciones, el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio nacional y el respeto a la transición".

Admite que "no hemos hecho las cosas bien en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos pedido disculpas pero ahora ya estamos pensando en el futuro . Y hacer un congreso (el primer fin de semana de abril) en el que le queremos trasladar a todos los españoles que hay una posibilidad de alternancia política a un Gobierno que creo que España no se merece y que es el peor desde que hemos estrenado la democracia allá por el año 1978".

Tras la negativa continua de Casado y cuestionado sobre si se abre ahora la posibilidad de apoyos puntuales o de una renovación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Núñez Feijóo ha subrayado que "no es exacto que el presidente Casado le hubiera dicho que 'no' en todo al PSOE. Es el PSOE el que siempre ha dicho que 'no' siempre al Partido Popular desde hace ya mucho tiempo".