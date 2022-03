Alberto Núñez Feijóo: "En Galicia no hay Vox, ese es el objetivo"

Pedro Piqueras ha pregunta a Alberto Núñez Feijóo respecto a Vox y este ha sido muy claro. Primero reconociendo que ese partido no es cosa de meses y que se ha fortalecido y segundo dejando clara su postura respecto a él. No, no hablado de pactos, sino de intentar que España se parezca un poco a Galicia y que no existan ni Vox ni Podemos con representación parlamentaria.