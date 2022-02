Begoña Villacís contra Almeida: no da por cerrada la investigación y reprocha que se dejó a Cs "al margen"

"A día de hoy los hechos no están probados. Se me ha ocultado que durante dos meses ha habido una investigación. Eso es grave, en EMVS hay consejeros de Ciudadanos. Cuando se ha dicho que el Gobierno ha investigado, no es verdad, ha sido el PP. Por ahora no se ha podido demostrar, por ahora la palabra prevalece, pero se va a investigar", ha reiterado.

Y es que entiende que "para que haya lealtad, tiene que haber confianza, y para eso transparencia". Ha subrayado que Cs "no permitirá en ningún caso que se use al Ayuntamiento para las guerras del PP". "No me preocupa la guerra Génova-Ayuso, nunca me he metido en los cubos de mierda que se echan entre ellos, sino que se manche el honor del Ayuntamiento", ha remachado.