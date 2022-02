Ángel Carromero presenta su baja del PP y Almeida dice que no ha vuelto a saber de él desde que le instó a dimitir

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no se ha inmutado ante este hecho y ha dejado claro que no habla con el que era su mano derecha desde el jueves y que el primero que quiere investigar todo lo ocurrido en el presunto caso de espionaje a Isabel Díaz Ayuso es él. Almeida ha relatado que aunque Carromero negó las informaciones de El Confidencial coincidió con él en que la imagen del Ayuntamiento de Madrid no se podía permitir que nadie estuviera relacionado con este tipo de informaciones por lo que le animó a dimitir y lo hizo. El alcalde sigue diciendo que no le temblará el pulso ante cualquier comportamiento que no sea ejemplar.