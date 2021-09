Condenan a Sarkozy por financiación ilegal después de que Casado le ponga como ejemplo

"No era su primera campaña y tenía conocimiento de las normas de derecho" , ha manifestado la jueza, quien ha apuntado que, pese a todo ello, "Sarkozy siguió manteniendo encuentros en las mismas condiciones que hasta entonces".

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy apoyaba este miércoles al líder del PP, Pablo Casado, y desvelaba que la primera vez que le vio en el Elíseo hace once años le dijo: "Tú un día serás presidente del Gobierno de España". Sarkozy era el invitado estrella para debatir sobre 'sociedad abierta y sus enemigos'.

Sarkozy animó a Casado y al PP a sumar a más personas a su proyecto en su estrategia. "Ganamos cuando uno se amplia y reúne. Perdemos cuando uno se estrecha. Ésa es la realidad en España, Francia y en todas partes". A este respeto, señaló que los populismos llegaron porque los partidos tradicionales no dijeron "nada". "El problema viene de nosotros antes, no de ellos", ha apostillado.

El expresidente francés afirmó que para él ser europeo es estar a favor de las reformas y "no del inmovilismo". A su entender, la UE "se muere" si se instala en el inmovilismo. Tras definirse de "derechas", precisaba que eso no quería decir que sea "conservador" porque estaba a favor del movimiento y la toma de iniciativas, así como de "la pasión del debate político". Dicho esto, Sarkozy --que en el pasado acudió a más cónclaves del PP-- recomendó a Casado y a su partido no ser "timoratos" sino ser "muy fuertes en las convicciones y muy abiertos en la práctica de la política".