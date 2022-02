El Congreso, su votación a lo Benidorm Fest y la "baraka" de Sánchez

Todavía no sabían que el gol había sido en propia meta.

Momentos después los dos diputados de UPN cuyo voto a favor resultaba imprescindible para convalidar el decreto anunciaban que, frente a las órdenes de su partido, habían votado en contra . Así que no salían las cuentas. El decreto debía haber sido derogado.

Algo difícil de comprobar a priori puesto que en el panel luminoso con los resultados solo aparecen los votos emitidos presencialmente y no los telemáticos.

Algo que no hicieron.

La atropellada investigación de pasillos fue dando sus frutos y al final salió el nombre del supuesto responsable, el diputado del PP Alberto Casero, que votó telemáticamente "sí" en vez de "no", como el resto del grupo popular.

Pero tampoco esto estaba claro, porque desde el PP se informó de que en realidad no había sido un error personal, sino una anomalía informática comunicada a los servicios de la Cámara sin que se subsanara a tiempo, dejando así servida la polémica sobre si la culpa ha sido o no del sistema de votación y no del diputado.