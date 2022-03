El Congreso rechaza levantar la obligatoriedad de mascarillas en interiores, como pedía Ciudadanos

En el pleno del Congreso , el diputado naranja Guillermo Díaz ha justificado la enmienda a la totalidad del proyecto al señalar que salió adelante porque se obligó a la cámara a votar conjuntamente dos medidas que no tenían nada que ver: la revalorización de las pensiones y la norma del uso de la mascarillas.

Unos argumentos que no han convencido a ningún grupo parlamentario ya que la mayoría entiende que deben ser las autoridades sanitarias las que decidan en función de la evolución de la pandemia , y que no se puede tomar la decisión de retirarlas de forma general.

Jara Moreno, de Vox, ha rechazado la enmienda porque cree que Ciudadanos debería haber propuesto antes desvincular el tema de la revalorización de las pensiones. "Decimos no al chantaje, pero no decimos no a los pensionistas", ha apostillado.