Escándalo en el Parlamento de Cataluña tras destaparse que una veintena de funcionarios cobran sin trabajar

“Con la excusa siempre de que España nos roba algunos han cometido verdaderos atropellos”, ha denunciado Nacho Martín, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, mientras Jessica Albiach, portavoz de En Comú Podem, recalcaba que “no es normal y no es justificable cobrar sin trabajar”.

Ahora, es Laura Borrás , de Junts per Catalunya, quien ahora aplica cambios, pero estos generan una nueva fricción entre los socios , que le acusan de poca transparencia. Esos cambios modifican, pero no anulan el privilegio, y por eso esta misma mañana en una reunión de urgencia se ha aprobado finalmente “la eliminación de estas prerrogativas”. Es decir, se comprometen a trabajar para eliminar la llamada ‘licencia de edad’.

Fuentes parlamentarias han destacado la voluntad de cerrar este acuerdo durante este año con los trabajadores del Parlament. La 'licencia de edad' supone una partida de 1,7 millones de euros al año y la Mesa ha pedido un informe a los letrados del Parlament, tras lo que valorará cómo proceder con los funcionarios que han solicitado acogerse a la licencia pero todavía no se les ha concedido. No obstante, quienes lo tengan concedido lo mantendrán pese a que se elimine el régimen especial, ya que la decisión no puede ser retroactiva.