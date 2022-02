Los estatutos del PP son la clave en el futuro de Isabel Díaz Ayuso . El líder del PP, Pablo Casado, ha explicado que se ha abierto expediente informativo a la presidenta madrileña porque " no se puede difamar o calumniar a un compañero de partido públicamente", tras las declaraciones públicas que formuló contra él mismo y la dirección nacional.

"Lo que quiero es que esto se resuelva ya, en beneficio de los afiliados del PP, que no merecen este espectáculo bochornoso. No lo merecen", ha proclamado, para comprometerse a "resolver esta cuestión" y a "unir el partido" dilucidando "todo lo que haya podido haber". A su entender, se trata de "garantizar que ningún ayuntamiento o CCAA del PP ha cometido una práctica corrupta o no ejemplar".