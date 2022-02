Ignacio González confirma que los detectives presuntamente usados para Isabel Díaz Ayuso son los que le espiaron a él

"Yo fui objeto de espionaje en 2008 en un seguimiento en Colombia. Fui seguido durante una semana por esta agencia que me realizo a mi espionaje y esta misma agencia no sólo ha actuado contra mí en ese momento sino que otros dirigentes del PP, como consta acreditado en las causas que se están siguiendo en la Audiencia Nacional en relación a mi persona, también recurrieron a ellos para contratarles para investigarme en el famoso tema de mi ático, que tras ocho años quedó archivado".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido que desconoce la cantidad de la comisión que cobró su hermano de una empresa por mediar en un contrato público. "Yo no le puedo decir contrato por contrato qué está haciendo y que no", ha manifestado.

En una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, ha indicado que cree que la cantidad no asciende a los 280.000 euros que apuntan desde el PP y ha trasladado que le gustaría saber "de dónde se han sacado esa cifra". "¿Cómo saben que hay una comisión y cómo ellos se informan y yo no? ¿Cómo tienen esa información que yo no tengo? No tengo ni idea", ha declarado.