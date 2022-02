Isabel Díaz Ayuso, contra el PP: "Nunca pensé que mi partido iba a actuar de una forma tan cruel contra mí"

"No puede haber algo más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción y hacerlo sin pruebas metiendo por medio a mi familia que nada tiene que ver con la familia. La familia es lo más importante que tenemos", ha subrayado.

"Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que el no desmiente son lo peor que se puede esperar de los políticos y, además, lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque pero que lo haga la Dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato", ha señalado, al tiempo que indicado que solo quiere que se dé "voz a los afiliados".

Mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusada al PP de no haberse regenerado por realizar prácticas no permitidos en un estado de Derecho. Desde el PSOE se piden explicaciones a Casado por no haber acudido a la Fiscalía si tenía sospechas de ilegalidad en alguna actuación.