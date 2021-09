Macarena Olona se encara con una periodista en el Congreso: "¿Y cuándo a mí me dicen fascista?"

La diputada de Vox, Macarena Olona, se ha encarado en los pasillos del Congreso de los Diputados cuando le ha preguntado por el diputado que ha llamado "bruja" a otra diputada del PSOE. Olona se ha dado la vuelta y ha acudido a responder visiblemente nerviosa. ″¿Me has hecho la misma pregunta cuando a mí me han agredido en este mismo Congreso de los Diputados llamándome fascista a esta distancia y con riesgo de agresión?. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? ¡Te estoy haciendo una pregunta muy directa! ¡Quiero una contestación!”, le ha requerido a la periodista, que ha contestado que las preguntas las hacía ella. "Tu silencio es elocuente", ha contestado la dirigente de Vox.