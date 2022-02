Pablo Casado arremete contra Isabel Díaz Ayuso: "La ley del año 95 no permite contratar con familiares"

Casado ha hablado en el programa 'Herrera en Cope' , de la Cadena Cope: "Lo que ocurrió ayer es algo que no merezco. Yo jamás he retirado mi apoyo a Isabel Díaz Ayuso ", ha comenzado diciendo.

"Nunca he acusado a Isabel Díaz Ayuso de nada. Simplemente le he pedido información deseando que la pueda aportar. No entendemos la reacción que ha tenido", ha explicado el presidente del PP. Además, ha insistido en que todo esto "lo hace público ayer la Comunidad de Madrid".