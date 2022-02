Pedro Sánchez pide aclarar dudas sobre corrupción en el PP y que no se utilicen insinuaciones implicando a Moncloa

Además, ha reclamado que no se utilicen "estas insinuaciones", en referencia a las afirmaciones desde la Comunidad y Génova sobre el conocimiento de Moncloa del dossier sobre el hermano de la presidenta madrileña. En este sentido, ha afirmado que "no tienen ni pies ni cabeza", pero cree que se hacen con "sentido malintencionado" para distraer la atención sobre las acusaciones de corrupción.

Sánchez ha afirmado que no es un debate "edificante" el que se está viendo en el partido presidido por Pablo Casado, pero no se ha planteado por el momento instar a la Fiscalía para que sea ésta la que esclarezca las acusaciones de corrupción. No obstante, ha justificado su posición en el hecho de que lleva dos días "encerrado" en Bruselas en la reunión con la Unión Africana. Sin embargo, sí ha recordado que ha habido grupos políticos de la Asamblea de Madrid que han presentado ya denuncia ante Fiscalía. No lo ha mencionado, pero uno de ellos ha sido el PSOE de Madrid.