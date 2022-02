El PSOE defiende la validez de la votación de la reforma laboral y acusa al PP de "montar el número"

Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, defiende la validez legal de la votación para convalidar la reforma laboral

"La votación ha sido clara y el resultado también", recalca el portavoz del PSOE en el Congreso

Afea a PP y Vox que no sepan "encajar" los resultados de la votación

La esperada votación del real decreto ley de la reforma laboral se ha resuelto este jueves con la victoria del Gobierno de coalición en medio de una gran polémica, con 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el 'sí' de Alberto Casero, un diputado del Partido Popular, que ha denunciado un "error informático" del que habían "informado previamente" a través de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra.

"Teniendo conocimiento como tenían, del sentido del voto que ese diputado había emitido, ¿por qué no se ha tenido en consideración esa información y se ha permitido, no solo continuar la misma, sino que además se ha contabilizado con un resultado diferente al que el diputado había emitido?”, ha reprochado en una rueda de prensa posterior a la votación.

La votación se ha llevado a cabo conforme a las reglas establecidas, subraya el PSOE

Ante lo ocurrido, con el PP anunciando que va a recurrir los resultados, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Héctor Gómez, ha defendido la validez de la votación de convalidación del decreto ley de la reforma laboral, que el Gobierno ha logrado sacar adelante por un sólo voto y gracias al error del diputado del PP, que también insiste en que se contabilizó su postura como un 'sí' por un error técnico.

El PSOE subraya que la votación se ha llevado a cabo conforme a las reglas establecidas y que cuenta con el aval de los servicios jurídicos de la Cámara, por lo que el PP debe acatarla.

"Lo que no se puede es votar dos veces"

En esta línea, Gómez ha afirmado que el sistema de voto telemático ofrece garantías e incluso tiene una doble comprobación en la votación.

En este sentido, ha indicado que si un diputado solicita el voto telemático es porque no puede votar presencialmente y que "lo que no se puede es votar dos veces". Lo dice porque Casero ha comunicado el error informático que alega a la Mesa de la Cámara y, como no se le ha permitido corregirlo, se ha personado en el Congreso, para votar presencialmente, pero no se le ha permitido entrar en el hemiciclo.

A este respecto, dirigente socialista, pese a la insistencia de la prensa, no ha aclarado por qué no se ha permitido la entrada al hemiciclo a Casero. En cualquier caso, ha hecho hincapié en que en el pasado se han dado situaciones similares en las que un diputado ha votado en contra del sentido de su grupo y una vez ejecutado el voto "no se ha podido modificar". "La votación ha sido clara y el resultado también", ha reiterado.

El resultado final, además, ha sido tan ajustado porque el Ejecutivo contaba a priori con el apoyo de los dos diputados de UPN, que finalmente han votado en contra traicionando las palabras de su presidente horas antes y rompiendo con la disciplina de partido.

Acusa al PP de "montar un número" y afea también a VOX que "no encajen" el resultado

En este contexto, Gómez ha afeado a PP y a Vox que "no encajen" el resultado de las votaciones con los sistemas que la Cámara se ha dado y que cuentan con el aval de los servicios jurídicos del Congreso. También les ha acusado de "montar en cólera" y "montar el número" porque no le gusta el resultado de la votación.

Así, ha cargado contra el PP y le ha acusado de no respetar las reglas del juego "en todos los ámbitos". "No acatan las derrotas electorales, no acatan las votaciones en el Congreso cuando las pierden, no les gusta todo aquello que no beneficie al PP", ha afirmado.