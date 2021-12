Yolanda Díaz dice que en febrero de 2020 vio venir el covid, preparó medidas y el Gobierno no hizo caso

"Me acuerdo bien que Pablo Iglesias era vicepresidente y lo llamé desolada por lo que estaba pasando. Yo el 15 de febrero como la pandemia azotaba fuertemente a Italia convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que España es Italia y necesitábamos desplegar un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo presenté una guía enormemente polémica en el Gobierno, y también fuera se me acusó de alarmista. Esto fue en la antesala del 8M ", ha explicado la titular de Trabajo.

En los pasillos del Congreso, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha señalado que las palabras de Díaz son de "extrema gravedad" al "reconocer que desde mitad del mes de febrero ella conocía y sabía que el virus estaba en España", pero el Gobierno no actuó entonces de manera "rápida y diligente". "Por tanto, reconoce que sabía ella y sabía el Gobierno la gravedad que significaba esta situación", ha enfatizado, para preguntar a la ministra por qué "pusieron en riesgo" a los españoles y no tomaron medidas hasta pasadas las manifestaciones del 8-M si "lo sabían". "No solo no tomaba medidas sino que frenaba las que se intentaba poner en marcha", ha señalado.