Qué dicen los políticos con sus gestos: Robles y Puigdemont suspenden e Iglesias y Rivera sacan nota

La comunicación no verbal (CNV) -aquella que comprenden nuestros gestos, movimientos o expresiones faciales y elementos como el tono o volumen de voz e incluso las pausas al hablar- “nos da pistas sobre la personalidad de alguien, lo que está sintiendo en ese momento, la credibilidad de su mensaje verbal… Hay muchos matices que nos pueden permitir tomar decisiones sobre confiar o no en esa persona”, señala la coach Raquel López Vergara.

“En general no lo hacen bien. Sus gestos son estereotipados, no los hacen suyos o carecen de habilidades de comunicación”, sentencia. No obstante, considera la directora del Grupo Crece que el líder de Ciudadanos “Albert Rivera se comunica muy bien aunque muestra algunos gestos nerviosos que forman parte de una persona activa porque le acompañan en general, no solo en situaciones de estrés”