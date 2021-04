El gas que inyectó bajo tierra la plataforma Castor frente a Castellón en 2013 produjo una sobrepresión y un efecto de flotación del gas movió la falla de Amposta , que a su vez desestabilizó a otra más profunda, desconocida hasta ahora, c ausando los sismos de mayor magnitud percibidos por la población .

El informe del MIT achacaba la ola de terremotos a la inyección inicial de g as que se efectuó para permitir la puesta en marcha de este antiguo yacimiento de petróleo como almacén de gas, pero no esclarecía las causas de los sismos de mayor magnitud.

Según el investigador del IDAEA Víctor Vilarrasa, "a la profundidad del almacén de gas cabría esperar terremotos de baja magnitud, ya que las rocas son relativamente blandas y cuando se rompen no lo hacen de forma brusca, sino deformándose progresivamente ".

Los investigadores no entendían cómo un aumento de presión en el almacén submarino podía haber afectado a la falla profunda porque no están conectados y la sobrepresión no podía llegar tan abajo.