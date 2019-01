El PP balear insiste en que el polémico vídeo “no representa a la formación ni a los militantes”

La portavoz del PP en el Parlamento balear, Marga Prohens, ha recordado que el vídeo publicado este sábado en las redes sociales del PP nacional -- haciendo referencia a que los Reyes Magos "se lleven" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -- se trató de "un error", y ha añadido que "no representa al partido ni a sus militantes".

En alusiones al vídeo, en el que aparecía el humorista Ignacio de la Puerta y un niño en clave de humor leyendo una carta a los Reyes Magos para que "se lleven" a Pedro Sánchez, añade que es un vídeo "lamentable". "No nos gustó, no representa al PP, ni a sus dirigentes, ni a sus militantes. Y no solo se eliminó el tuit cuando los responsables de redes se dieron cuenta del error, sino que pidieron disculpas sinceras", ha dicho.