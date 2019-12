PP y Ciudadanos critican la "opacidad" de Sánchez por no hacer balance del año

El diputado de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha atendido a los medios antes de visitar la Feria de Reyes de Barcelona, y ha arremetido contra Pedro Sánchez por no realizar una declaración institucional de balance del último año en el Gobierno. "El señor Sánchez no está dispuesto a ser transparente sobre sus negociaciones, es bastante significativo. Es una nueva utilización espúrea de las instituciones", ha afirmado. En la misma línea, el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha acusado a Pedro Sánchez de convertir a su Gobierno en el "más opaco de la democracia" al no comparecer para explicar "qué es lo que está dispuesto a ceder ante los independentistas catalanes" en su negociación para la investidura.