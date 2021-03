El PP declara la guerra a Arrimadas y anima a los descontentos con ella a sumarse al PP

Ser implacables contra la corrupción a menudo resulta incómodo, pero siempre es lo correcto. Quien quiera que @CiudadanosCs no luche contra esta lacra pierde el tiempo intentándolo. Seguiremos trabajando por el interés general y al servicio de todos los españoles 🍊🇪🇸

Ante esta tormenta política, el líder del PP, Pablo Casado, ha reunido esta noche en la sede del PP a su comité de dirección para informar a todo su equipo de primera mano de los movimientos de esta jornada y fijar la estrategia política para las próximas semanas. García Egea, que ha abierto su comparecencia asegurando que "hoy es un día triste" , ha afirmado que esta "treta política no se ha urdido de un día para otro" sino que este "ataque" al PP ha sido "oscura y discretamente pergeñado en despachos por dirigentes de Podemos, PSOE y Ciudadanos".

El 'número dos' del PP ha acusado a Cs de decidir "volar por los aires los gobiernos de libertad" cuando, a su juicio, "no hay ningún motivo" para romper unos pactos que estaban "beneficiando a miles de españoles" de esas autonomías. Según ha recalcado, se trata de una decisión "tremendamente irresponsable en medio de una pandemia". "Ciudadanos, con el apoyo de PSOE y Podemos ha pactado para derribar los gobiernos elegidos en las comunidades de Murcia, Castilla y León y Madrid. Estos tres partidos se han unido contra un enemigo común, contra el PP", ha proclamado.

Tras insistir en que es " profundamente irresponsable" que Cs rompa sus pactos con el PP en plena pandemia, ha recriminado al partido naranja que diga que quiere acabar con la corrupción "cuando lo que hace es echar a un Gobierno honesto, limpio y que no tiene una sola mácula ninguno de sus miembros", pactando con el PSOE cuyo secretario general, Diego Conesa, "está hoy imputado por prevaricación".

Fuentes de la cúpula de PP han señalado que en 'Génova' conocieron anoche la intención de Cs de presentar una moción de censura contra Fernando López Miras, si bien han indicado que no tenían margen porque el presidente murciano no podía volver a presentarse a las elecciones. Ante el adelanto electoral en Madrid que ha anunciado Isabel Díaz Ayuso, García Egea ha afirmado que trabajarán para que Madrid tenga "un proyecto de futuro estable y fuerte en la Comunidad de Madrid" y que los madrileños "dependan de sí mismos y no de pactos oscuros en los despachos".