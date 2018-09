El PP se pone de perfil en las sanciones contra Orban, el ogro de Europa

Los eurodiputados del PP no temen las políticas del ogro Orban, o lo temen tanto que no han sido capaces de votar a favor de sanciones contra su país por su deriva autoritaria. Así se desprende de los votos de los eurodiputados del PP que votaron mayoritariamente abstención, salvo tres de ellos, para aplicar el artículo 7 para Hungría. Fuentes del PP explicaron a Efe que la postura mayoritaria fue la de abstención porque no querían ni ponerse del lado de Orbán ni tampoco aceptar que la Eurocámara pueda convertirse en un tribunal para países".