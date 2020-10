PP y PSOE siguen enzarzándose por la gestión de la pandemia en Madrid: los populares exigen que se levante el estado de alarma

Madrid sigue presumiendo de sus cifras. " Y si el martes, Madrid ha cumplido los requisitos, entiendo que ya no procede el estado de alarma ", indica el portavoz nacional del PP y alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Por lo que insiste: Moncloa, Sánchez, está contra ellos.

Y mensaje a Vox, que no van a amedrentar al PSOE, tras reivindicar el vandalismo contra Largo Caballero. Con amenaza, "primer aviso". No es la única polémica. Recado de Santiago Abascal al Constitucional, al que piensa recurrir por el estado de alarma: que a ver si se enteran y que si no, se preparen.