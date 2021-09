PP y Vox frustran la reforma para quitar la palabra ‘disminuido’ de la Constitución

Esta reforma constitucional fue impulsada por la Vicepresidencia de Carmen Calvo sobre la base de un texto de cuatro puntos que ya se había consensuado en la Cámara baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones para 2019.

Por tanto, según ha recalcado el actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, esta modificación "no es fruto de la voluntad del Gobierno, sino del cumplimiento de un deber que tenemos como sociedad y que nace del diálogo con la sociedad civil". "El consenso tiene que ser indiscutible cuando hablamos de reformas encaminadas a eliminar discriminaciones", ha dicho Bolaños, quien ha confesado que no entendería que esta reforma no saliera adelante con una "amplísima" mayoría.