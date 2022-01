En paralelo, la Comisión de Salud Pública este martes ha recomendado ahora a las personas que se han contagiado por covid que esperen cinco meses hasta recibir la tercera dosis de refuerzo , lo que inmediatamente ha llevado a una vorágine de preguntas, con mucha gente perdida entre unas normativas y otras. ¿Si el pasaporte covid me va a caducar, me he contagiado y ahora tengo que esperar cinco meses para ponerme la tercera dosis, qué hago para poder viajar antes de ese plazo?, se preguntan algunos afectados.

En caso de que el pasaporte haya cumplido los 270 días de validez y tengamos que viajar, será necesario cumplir con algunos de los tres puntos anteriores: si no podemos (o no hemos querido) recibir la tercera dosis de refuerzo a tiempo (lo que devuelve la validez al pasaporte por un tiempo indefinido), necesitaremos el test PCR negativo obtenido no más de 72 horas antes del viaje o el negativo con el de antígenos obtenido no más de 24 horas del viaje; o bien, en caso de haber superado la enfermedad recientemente, solicitar el certificado de recuperación.