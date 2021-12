Los presidentes de Galicia, Andalucía, País Vasco y Cataluña , han respondido hoy a las propuestas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que imponer la mascarilla en exteriores y la tercera dosis de la vacuna no son medidas suficientes par a frenar la sexta ola del coronavirus , según han asegurado a Europa Press fuentes autonómicas.

Mientras que el presidente gallego ha propuesto que se extienda la exigencia de test diagnósticos en los aeropuertos y las estaciones de trenes a los viajeros españoles, no solo a los extranjeros y ha planteado la no celebración de cotillones de Navidad o Cabalgatas de Reyes porque asisten niños que aún no están vacunados.