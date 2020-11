Los presupuestos de Pimpinela, de las peleas entre Podemos y PSOE a los arrumacos entre ERC y Bildu

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hasta ahora siempre tan recio, ha asegurado este lunes que, a pesar de las tensiones internas, el Gobierno de coalición no es Pimpinela porque la aritmética parlamentaria no permite a PSOE y Unidas Podemos hacer un "olvídame y pega la vuelta". No parece que Iglesias ni Zapatero consideren que el baile con Bildu o ERC haga perder decoro al PSOE, al contrario, ambos coinciden en que estamos ante un logro democrático. En lo que también coinciden ambos - con una ideología más parecida de la que se cree- es que Felipe podría dejar a las generaciones jóvenes marcar su rumbo. Sin que nadie salga a la pista a protestar. ZP se lo ha dejado claro a González. Ya no es tu tiempo.