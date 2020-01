La primera medida de Irene Montero será suprimir el término abuso sexual y que “sólo sí sea sí”

Lamenta el "cuestionamiento" de la violencia contra la mujer

"Abolicionista" de la prostitución

Precisamente esta lucha es la que se contempla en el programa acordado entre PSOE y Unidas Podemos. Además, a juicio de Montero, si el objetivo es abolir la prostitución el camino para ello es la lucha contra la trata. "Creo que como ministra de Igualdad me toca hechos más que palabras. No me sirve declararme abolicionista si no se es capaz de hacer acciones que permitan luchar contra la trata", ha argumentado.