Profesores con faldas y uñas pintadas contra la transfobia en un colegio de Lepe

Además, el director, los profesores y los alumnos han iniciado una serie de actos de apoyo, que buscan visibilizar la situación de acoso y ponerla freno. Una de estas iniciativas les llevó ayer a acudir al colegio con faldas y con las uñas pintadas (dos de los elementos por los que la alumna fue ridiculizada y acosada). El propio director del colegio recibió a todos los alumnos con falda y las uñas pintadas, en una imagen que se ha convertido en viral en las redes sociales.



"El colegio es más que matemáticas, lengua, etc. y tenemos que estar a la altura para garantizar el bienestar de nuestro menor. Y vaya por delante, aunque no haga falta, que esto no va de adoctrinar, ni de pin parental, ni nada que se le parezca. Esto va de garantizar la libertad de las personas y de sus derechos, y si yo me pinto las uñas por ejemplo o me pongo falda (para que el niñ@ no se sienta solo y así promover el debate entre los demás para luego poder realizar las explicaciones oportunas) no dudéis en que lo haré y me da exactamente igual estar por las redes sociales o donde sea", aseguraba el director en la circular a las familias.