Cómo y cuándo entraría en vigor la propuesta del Gobierno sobre el cobro en carreteras

Se trata de 2.000 folios en los que ya no figura la subida de impuestos a los matrimonios que presentan declaraciones conjuntas. Esta propuesta incluida inicialmente fue una "errata" y ya no está en el documento enviado a la Comisión Europea. No obstante, según recoge Cadena Ser, sí que aparece una nueva subida de impuestos, el peaje por utilizar todas las carreteras del Estado, incluidas las regionales.