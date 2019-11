El PSOE no apostará por la gran coalición con el PP y no ve otra alternativa que un gobierno progresista

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos , ha advertido esta mañana de que su partido no apostará por la gran coalición con el PP y ha dejado claro que no ve otra alternativa que un gobierno progresista .

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , llamará de manera inmediata a los líderes políticos para intentar avanzar en la formación de gobierno. Aunque en esos contactos incluirá al líder del PP, Pablo Casado , por institucionalidad, Ábalos ha reconocido que no esperan la abstención del PP en una investidura de Sánchez, entre otras cosas por la "presión" que tiene ahora de su otro competidor en el espacio de la derecha, Vox.

🗣️ @abalosmeco : Lo importante es el compromiso del #PSOE para articular esta realidad compleja y garantizar un Gobierno de carácter progresista lo antes posible; no vamos a apostar por un Gobierno de gran coalición. pic.twitter.com/MQ9Os8cfqM

No depender de los independentistas

"Puede salir la suma en ese sentido y lo vamos a trabajar. Ése es el margen que tenemos", ha indicado, antes de señalar que el PSOE trabajará "con todos aquellos que no quieran bloquear España". "Para eso primero les tenemos que preguntar ", ha precisado.

Ábalos ha asegurado que "es posible" formar un Gobierno que no dependa de los independentistas, uno de los argumentos esgrimidos por el PSOE para justificar la repetición electoral . "Vamos a seguir intentando, aunque sea solos, no depender de los independentistas", ha insistido. El 'número tres' del partido ha evitado indicar si el PSOE se abre a explorar un Gobierno de coalición con Podemos . "Estamos abiertos a escuchar y tenemos una actitud de enfrentarnos a una etapa nueva, y vamos a escuchar qué es lo que plantean y proponen ", ha respondido.

🗣️ @abalosmeco : El PSOE ha ganado en términos absolutos porque hemos sido el partido más votado en diez de las diecisiete CCAA, y en 32 de las 52 provincias y ciudades autónomas. Aventajamos en 1,7 millones de votos y 32 escaños al PP; y en 3,7 M de votos y 88 escaños a UP. pic.twitter.com/cCEpgEYjXx

Ahora bien, anteriormente ha señalado que al PSOE no le interesa volver a ese debate de la coalición con Podemos porque lo considera un elemento de " empantanamiento " que "no ayuda demasiado a encarar la situación" actual. Ábalos también ha subrayado que la caída de la formación morada es mayor que la que ha registrado el PSOE.

El 'número tres' del PSOE tampoco ha descartado hablar en algún momento con los independentistas, pese a que en un principio buscarán un acuerdo que no pase por ellos. "En función de cómo se vayan produciendo los hechos, veremos hasta dónde tenemos que ir dialogando con el resto de formaciones políticas", ha respondido.

Autocrítica

De hecho, ha advertido de que Vox ha ganado más escaños que el PP en esta repetición electoral y ha considerado que el PSOE sí ha frenado a la ultraderecha porque no ha conseguido sumar con otras formaciones de derecha. "Nuestra autocrítica va a ser en cómo vamos a actuar, pero no necesitamos hacer ninguna flagelación porque no vamos a contribuir a lo que otros están haciendo, que nunca van a reconocer que este partido ha ganado las elecciones", ha señalado.