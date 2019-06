El PSOE deja claro que Podemos no estará en el Consejo de Ministros y no teme nuevas elecciones

Ciudadanos vuelve a decir no a la abstención, esta vez en boca de Arrimadas

El PSOE no cede en su no es no a un Gobierno con Iglesias dentro. De hecho, desde el entorno de Sánchez se ha asegurado que se ha "movido" de su posición inicial de gobernar en solitario y ha señalado que Unidas Podemos "debe hacer lo propio" para facilitar la investidura. "La propuesta del PSOE es de cooperación, no de coalición. Unidas Podemos lo sabe", han subrayado fuentes socialistas, destacando que están "a la espera" y "deseando trabajar" para el voto favorable de la formación morada.

En concreto, la propuesta de cooperación de los socialistas con Unidas Podemos sería parlamentaria, de contenidos y de representación institucional, "pero no en el Consejo de Ministros". "La razón de la cooperación y no la coalición, a diferencia de lo que Unidas Podemos nos dice que sí estamos haciendo en autonomías, es porque en estas últimas se suman mayorías absolutas y en el Gobierno de España no", ha explicado el PSOE.

En este sentido, la formación que preside Pedro Sánchez ha apostado por ir "a una fórmula incluyente, más abierta y razonable" para colaborar con el Parlamento "sumando más apoyos". Los socialistas han hecho hincapié en que "cooperación no es lo mismo que coalición" y han defendido que "no es cuestión de nombres y de vetos personales, que no existen", sino de concepción de su planteamiento político de fondo. Para el PSOE, un Gobierno de cooperación "puede contribuir a facilitar la investidura".

Ahora todo está en el tejado de Iglesias que sigue pensando que no es momento para vetos. Pese a todo, el PSOE tampoco le incomoda encuestas en mano forzar una situación que provoque elecciones. Son conscientes que Podemos tiene más que perder porque volvería a hacer fracasar una investifura de Sánchez.

Ciudadanos no frena en su ataque frontal a Sánchez

La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha criticado los "pactos de la infamia" de los socialistas en ayuntamientos y gobiernos autonómicos, y ha asegurado que Cs no se abstendrá para facilitar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

"Este presidente que tenemos no puede dar lecciones de pactos y no puede exigir que nos abstengamos a una investidura porque el siempre que puede pacta con los nacionalistas", ha sostenido en una atención a los medios este domingo.

Arrimadas ha dicho que el PSOE ha llegado a cien pactos "con partidos independentistas, separatistas y nacionalistas", y ha puesto como ejemplo los alcanzados en ayuntamientos de Cataluña, como los de Badalona, Castelldefels, Sant Cugat del Vallès, Abrera (Barcelona) y Altafulla (Tarragona).

"En Cataluña lo hemos visto. Siempre, siempre, siempre que puede el partido socialista de Cataluña pacta con los independentistas, incluso en municipios en los que no necesitaría", ha remarcado. También ha afeado al PSOE el pacto en Navarra: "Hemos visto la infamia mayor que ha sido el Parlamento de Navarra con el pacto del Partido Socialista con los amigos de Batasuna".

Ha añadido que en Navarra existía una "mayoría constitucionalista" suficiente en la mesa y que los socialistas solo se tenían que abstener.

Arrimadas ha remarcado que Cs no se abstendrá para investir a Sánchez y que se va a mantener leal con España --ha dicho textualmente-- y con lo que prometieron a sus votantes durante la campaña, y augura que el líder socialista acabará pactando con "populistas y nacionalistas" para formar gobierno.

"El señor Sánchez tiene el gobierno hecho. ¿Alguien duda en este país que el señor Sánchez tiene el gobierno ya hecho con los populistas y los nacionalistas? ¿No vio el otro día toda España lo que pasó en Navarra?", ha expuesto. Para la política, estos pactos "van a perseguir la consciencia" de Sánchez y son la muestra para que formaciones como Cs no se abstengan en la investidura.

Ha explicado que Cs hará una oposición diferente a la realizada por PP y PSOE y que las políticas favorables para España, pactos de Estado y cuestiones en la que todos los partidos deban estar unidos tendrán su "apoyo indudable" e impulso.

Preguntada por si VOX es un partido de extrema derecha, Arrimadas ha sostenido que es un "partido ultraconservador y populista" con el que Cs tiene diferencias en cuestiones como las personas del colectivo LGTBI, y que el socio preferente de Cs es el PP.

"Tenemos muchísimas discrepancias. Nosotros no pensamos que las personas del colectivo LGTBI sean enfermos ni tengan que ir a terapia ni que sean ciudadanos de segunda. Nosotros pensamos que son ciudadanos de primera y tienen que tener los mismos derechos", ha razonado Arrimadas.

Sobre el gobierno en Andalucía, Arrimadas ha recalcado que Cs negoció con el PP, y ha defendido que el ejecutivo está funcionando, bajando impuestos, ayudando a autónomos, emprendedores y familias, y "ha cerrado más de 100 chiringuitos socialistas".

"El Gobierno de Andalucía va muy bien y tiene dos partidos que son el Partido Popular y Ciudadanos", ha subrayado, y lo ha puesto como ejemplo en el compromiso de su partido para trabajar por la ciudadanía.

SENTENCIA A 'LA MANADA'

Arrimadas ha valorado que la sentencia del Tribunal Supremo a 'La Manada' ha generado "mucho alivio" en la sociedad y ha reconfortado a muchos ciudadanos y se ha solidarizado con las mujeres que hayan pasado por una situación similar a la de la víctima de esta violación múltiple.