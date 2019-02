Puigdemont manda ánimos a Junqueras en el día de su declaración

"Hoy @junqueras abre el turno de las declaraciones. A partir de hoy, jueces, fiscales y acusadores verán y sentirán lo que es verdaderamente un muro democrático, el que tanto asustó. No dejes pasar la represión, no ceder a la injusticia ignominiosa. Ànims, Oriol!", ha sido el mensaje de Puigdemont a un Junqueras con el que pese a todo, mantiene diferencias abismales. De hecho, hoy Torra no acudió a escucharle declarar. La guerra entre los independentistas de cara a las elecciones municipales y autonómicas va a ser a cara de perro.