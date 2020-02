Puigdemont dice que la DUI fue "la única opción digna" ante el 155 del Gobierno de Rajoy

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , ha aseguradoque la declaración unilateral de independencia ( DUI ) fue "la única opción digna y democrática" que tuvo en otoño de 2017, ante la falta de garantías que tenía del Gobierno de Mariano Rajoy de que no aplicaría el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Puigdemont ha comparecido por videoconferencia en la comisión de investigación del 155 en el Parlament, como hizo la semana pasada Oriol Junqueras -presencialmente gracias a un permiso penitenciario-. El expresidente huido ha admitido que "hacer elecciones a cambio de frenar el 155 hubiera ahorrado mucho sufrimiento y dolor" , pero ha insistido en que Rajoy no le dio ninguna garantía de que no lo aplicaría.

Para Puigdemont , su recorrido "es la crónica de un golpe de Estado moderno , que no necesita militares que saquen tanques a la calle, y sí cargos en el poder judicial debidamente alineados para alterar el orden constitucional".

Según el expresidente, la aplicación del 155 no aguantaría el test de constitucionalidad en ninguna democracia consolidada, y vio en el Estado ganas de "venganza, de reprimir y de imponer castigos" a los catalanes.

"No se me ocurre mejor ejemplo de xenofobia" que la aplicación del 155 en Cataluña, ha opinado Puigdemont, al argumentar que se quiso perjudicar a todos los catalanes, aunque no fueran independentistas.