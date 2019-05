El juzgado de Madrid dictamina que Puigdemont se puede presentar a las elecciones europeas

telecinco.es

La sentencia, tal y como ya consideró el Tribunal Supremo, establece que el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que estableció que no podían presentarse por el partido Lliures per Europa (Junts) no es conforme a Derecho.

No es tan opresor el Estado de derecho español, y menos desde Madrid. Al menos eso es lo que ha quedado patente tras el dictamen de uno de estos juzgados. El expresidente catalán Carles Puigdemont podrá concurrir a las próximas elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo, según ha dictaminado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid. La sentencia, tal y como ya consideró el Tribunal Supremo, establece que el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que estableció que no podían presentarse por el partido Lliures per Europa (Junts) no es conforme a Derecho, por lo que ordena a este organismo que publique la candidatura incluyendo a Puigdemont y sus exconsejeros.

Así, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid ha decidido que el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers, Antoni Comín y Clara Ponsatí, pueden presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo en contra del criterio de la Junta Electoral Central (JEC), que los excluyó la semana pasada de la lista de Junts per Catalunya - Lliures per Europa tras estimar un recurso de Cs y PP.

El juzgado, como se esperaba, ha recogido el criterio establecido por el Tribunal Supremo, que decidió ayer domingo “por unanimidad” devolver la resolución a esta instancia apuntando que no contemplan “causa de ineligibilidad”, es decir, que no ven impedimento en que Puigdemont, Comín i Ponsati puedan ser candidatos en dichos comicios.

La Fiscalía pidió el viernes pasado que se estimasen los recursos que habían presentado los tres políticos catalanes en varios juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid contra tal exclusión al considerar que se vulneraba “el derecho fundamental de sufragio pasivo”.

ERC aplaude la decisión

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha celebrado este lunes que la justicia haya fallado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí puedan ser finalmente candidatos a las elecciones europeas: "Se hace justicia".

En rueda de prensa tras la reunión de la dirección de ERC, ha recordado que su partido siempre había mostrado su solidaridad hacia la candidatura de Puigdemont --pese a ser una lista rival--, ya que considera que tiene sus derechos políticos "intactos" y, por lo tanto, ningún impedimento para ser candidato.

ERC confía en que, ahora que ya se ha confirmado que el expresidente podrá estar en las listas, el independentismo salga reforzado en los comicios y todos sus representantes puedan "trabajar conjuntamente" desde las instituciones.

JXCat se queja de que parten en desventaja

La número dos de JxCat a las generales, Laura Borràs, ha culpado este lunes al Estado de provocar que partan en las elecciones europeas con "una clara desventaja y sin igualdad de condiciones" respecto al resto de candidaturas al no tener aún la autorización de la Junta Electoral Central (JEC) para imprimir 5,5 millones de papeletas a pocos días de empezar la campaña.

"Nos hacen concurrir a las elecciones sin igualdad de condiciones. La estrategia del Estado es clara, cada vez hay más muestras: se quiere dificultad la presencia de Carles Puigdemont. Partimos en estas elecciones con una clara desventaja", ha sostenido en rueda de prensa.

Según Borràs, la JEC debe validar la impresión de las papeletas y aún no tienen la autorización para hacerlo pese a que el Tribunal Supremo (TS) considere que Puigdemont puede ser candidato a las europeas. Además de lo que conlleva la impresión de 5,5 millones de papeletas, el hecho de que falten solo tres días para que arranque la campaña electoral hará "imposible" que puedan enviarlas con el tiempo suficiente a la población.

"Los plazos que tenemos son muy difíciles de solventar. Trabajamos en estrategias alternativas para impedir lo que quieren los despachos de Madrid. Es una carrera de obstáculos, lo sabemos e intentamos superarlos todos", ha subrayado.

Tras la victoria del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en las generales, ha explicado que no han recibido ninguna propuesta de los socialistas hasta el momento, pero cree que "estaría muy bien que Sánchez se acercara a ver candidatos que están en prisión", en el mismo sentido que reclama ERC.

Después de que ERC haya advertido a Puigdemont de que sería un error buscar al adversario entre los independentistas, Borràs ha defendido que "recordar lo que ha pasado no es un reproche" refiriéndose a las palabras del expresidente catalán sobre la gestión de la Mesa del Parlament, que encabeza el republicano Roger Torrent, a la hora de proteger los derechos de los diputados que viven fuera de Cataluña.

"Queríamos la restitución de presidente y del gobierno legítimo, y este objetivo sigue vigente. Si no pudo ser el 30 de enero no fue por nosotros. No es un reproche, es hacer evidente que era nuestra voluntad", ha sostenido.

Sobre que ERC no renuncie a entrar en la Mesa del Congreso de los Diputados, Borràs ha asegurado que JxCat quiere que el independentismo esté "en todas partes, que sea fuerte allá donde pueda hacer que se escuche su voz", por lo que ha avalado esta posibilidad si es el deseo de los republicanos.

También se ha referido a la decisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de abandonar el domingo el homenaje de la Generalitat en Mauthausen (Austria) a los republicanos deportados durante el nazismo, al hablar el Govern de 'presos políticos': "Cada uno decide dónde quiere estar y qué le ofende para decidir irse de un acto".

"Lo indecente es que un Govern legítimo esté en prisión y en el exilio. Esto es indecente intelectual y materialmente. Ese 155 lo hizo posible y el PSOE también. Es la más grande de las indecencias", ha lamentado en respuesta a las palabras del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.