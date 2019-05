Puigdemont podrá presentarse a las elecciones: El Constitucional desestima el recurso de Ciudadanos

La Sala Primera del Tribunal Constitucional(TC) ha inadmitido a trámite el recurso de amparo presentado por Ciudadanos contra la candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, todos ellos fugados de la causa del 'procés' . El Tribunal considera que no existe de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo.

El tribunal de garantías aún no se ha pronunciado sobre un segundo recurso presentado por el PP, que alegaba que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que dieron luz verde a las candidaturas de Puigdemont y sus exconsejeros habían revocado de modo arbitrario una resolución "impecable" de la Junta Electoral Central excluyendo a los exdirigentes catalanes "por la inexactitud del censo electoral". Según el PP, el derecho vulnerado sería el del sufragio pasivo por desigualdad entre candidaturas.

Las sentencias de los juzgados de Madrid establecieron que el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que estableció que Puigdemont y sus exconsejeros no podían presentarse por el partido Lliures per Europa (Junts) no es conforme a derecho. Ordenaron por ello al organismo electoral que publique la candidatura incluyendo a Puigdemont, Comín y Ponsatí.