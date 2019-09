Qué piden las mujeres para conciliar, tener más hijos y triunfar en el trabajo

Medidas de conciliación

Frenos a la natalidad

El presidente de la FEFN destaca además el grave problema de población que hay en España, el invierno demográfico del que ya han alertado los expertos y que ha llevado a la creación de una Comisión especial en el Senado, y en este sentido reclama coherencia. “No podemos decir que en España no nacen niños y que cuando un hombre, o especialmente una mujer, con 3 hijos vaya a buscar trabajo no se le den facilidades, no encuentre empleos con horarios adaptados. Hay que dejar de poner frenos a la natalidad”, destaca Zuazu.