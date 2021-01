Al final no hubo sorpresas en la crisis de Gobierno provocada por la salida del Ministro de Sanidad, Salvador illa, rumbo a liderar las listas del PSC en las inminentes elecciones catalanas. Su sustituta en la cartera de sanidad será Carolina Darias, que hasta ahora estaba al frente del Ministerio de Política Territorial.



Carolina Darias llegó al Gobierno hace un año a una cartera que se prometía de las más convulsas debido a la crisis catalana. Pero la pandemia por el coronavirus lo cambió todo y el foco y la presión mediática se trasladaron al Ministerio de Sanidad. Un Ministerio al que llega ahora Darias con la intención de pilotar la lucha contra el coronavirus, junto con las Comunidades Autónomas.



Carolina Darias, nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1965, ha sido una política siempre discreta y educada a la que no hemos visto protagonizar ninguna salida de tono en este año como titular de Política Territorial y Función Pública, aunque es cierto que tampoco ha logrado trascender ninguna de sus iniciativas y ha tenido una muy escasa presencia mediática. Es de esperar que ahora, en el ministerio con más protagonismo del Gobierno, tenga mucha más visibilidad.



Pero Darias no llega de nuevas a esta cartera, ya que lleva inmersa en la gestión de la crisis sanitaria todos estos meses, junto a Salvador illa y el propia Sánchez, por la obligada co-gobernanza con las comunidades autónomas.