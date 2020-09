El Supremo, por unanimidad, inhabilita a Quim Torra como presidente de la Generalitat por desobediencia

La ejecución de la sentencia firme corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La sentencia señala que Torra desobedeció de forma contumaz y obstinada a la Junta Electoral Central encargada de velar por la neutralidad de los poderes públicos en las elecciones. La sentencia destaca que el señor Torra es libre de hacer las manifestaciones y actos que reflejen su identidad política, pero no de desobedecer al órgano constitucional encargado de la limpieza de los procesos electorales.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, el Supremo destaca que el ámbito del recurso no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política sino la utilización en periodos electorales desobedeciendo a la Junta Electoral. Ratifica así la sentencia la inhabilitación especial tanto para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, como para el desempeño de funciones de gobierno, en los ámbitos local, autonómico y del Estado.

Y ahora qué

En caso de que no haya candidato posible , el Parlament deberá convocar un pleno para comunicarlo, lo que equivaldría a una investidura fallida y pondría en marcha el plazo de dos meses para la convocatoria automática de elecciones. Los independentistas ya están en conversaciones. El vicepresidente, Pere Aragonés asumirá la presidencia pero no podrá plantear una cuestión de confianza, designar o destituir consellers y convocar elecciones.

La Generalitat podrá dictar decretos ley si se justifica por una "extraordinaria urgencia y necesidad" , para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos. En cambio, no podrá aprobar un proyecto de presupuestos, presentar proyectos de ley al Parlamento, ni dictar decretos legislativos.

Si el candidato logra la confianza de la Cámara po r mayoría absoluta tras presentar su programa de gobierno, sería nombrado presidente de la Generalitat y podría conformar un nuevo Govern para lo que queda de legislatura -hasta diciembre de 2021-. Si Torrent, por contra, certifica que no hay candidato a una investidura o que el candidato no ha logrado la confianza de la Cámara en un debate para ser investido, empezará a correr el plazo legal de 54 días para la disolución automática de la legislatura y la convocatoria de elecciones. Estas se celebrarán entre cuarenta y sesenta días después de la convocatoria.

Las reacciones: Los CDR convocan una manifestación

Junts Per Catalunya ha dejado claro que hará primarias para elegir candidato y ha acusado al Gobierno de no para hasta inhabilitar a todos. La vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha llamado este lunes al independentismo a ratificar el resultado del referéndum del 1-O en las elecciones que se convoquen tras la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a superar el 50% de los votos para que el resultado tenga "consecuencias políticas". En rueda de prensa, ha calificado de "escándalo democrático" que el Tribunal Supremo (TS) haya inhabilitado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, pese a recalcar que aún no se lo han notificado. "Esta decisión se enmarca en este derrocamiento de los presidentes legítimos elegidos por el Parlament así como en la vulneración de los derechos de los catalanes de elegir al presidente de la Generalitat", ha lamentado en rueda de prensa.

Los CDR ya han convocado manifestaciones para protestar en contra de la represión del régimen del 78 para hoy a las 19:30.