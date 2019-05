Torra considera nula su causa por los lazos pero pagará "el precio que haga falta"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha terminado su declaración a las 11.15 horas, y ha prestado declaración unos 45 minutos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le investiga por un presunto delito de desobediencia al no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y las 'esteladas' de los edificios públicos, tras llegar acompañado de sus abogados Gonzalo Boye y Jaume Alonso-Cuevillas.

Tras declarar ha realizado una declaración institucional en la Generalitat en la que ha tachado nula de pleno derecho su causa judicial por no retirar lazos de edificios públicos, porque considera que la Junta Electoral Central (JEC) no tiene competencias, pero está dispuesto a pagar "el precio que haga falta".

"Es manifiesto que la JEC actúa con parcialidad manifiesta y con una clara intencionalidad política cuando se trata de independentismo", afirma. El President considera que la resolución sobre los lazos la dictó un órgano incompetente, afirma que no se puede construir acusación penal alguna: "No deja de sorprender que la Fiscalía, responsable de velar por el cumplimiento de la legalidad, no se diera cuenta de la ilegalidad manifiesta de aquella resolución".