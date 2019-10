Torra llama a la "serenidad, determinación, civismo y no violencia" y culpa a infiltrados de la misma

Puigdemont lanzó un tuit criticando la violencia y Torra se vio obligado a salir a la palestra para hacer lo mismo. El president en la sombra señaló : "¿Visteis estos incendiarios escondiendo urnas o imprimiendo papeletas? No están entre nosotros. Derrotaremos el Estado sin piedra, sin fuego, sin destrozos. No necesitamos la violencia para ganar, la necesita el Estado para derrotarnos. Serenidad, movilización y no violencia", señaló Puigdemont para que después Torra dijera lo mismo. Que los violentos no son los suyos sino infiltrados algo que nadie cree ya. La violencia ha saltado a la calle y ahora será más complicado frenarla aunque el paso dado por ambos, sin una palabra de aliento para las fuerzas de seguridad ni para los catalanes que están sufriendo las consecuencias del vandalismo, ayudará a contener ánimos.