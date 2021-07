Entramos en el hospital de Galdakao, donde la ocupación de camas covid llega al 60%

Cada vez más, la situación está forzando, de hecho, a reabrir unidades de críticos ya clausuradas, como el caso del Hospital de Galdácano (Galdakao), en Vizcaya , donde Informativos Telecinco ha podido acceder con sus cámaras. No en vano, en las últimas 24 horas se ha registrado un récord de contagios en País Vasco, con 1.801 nuevos casos , –la cifra más alta en la pandemia en la comunidad autónoma–, lo que afecta a la tensión hospitalaria y sobre todo a la ocupación UCI. Aquí, el 60% de las camas están ocupadas , con pacientes menores de 60 años que solo han recibido la primera dosis de la vacuna o menores de 40 que no han recibido ninguna.

En el peor momento de los contagios en el País Vasco, Bittor Santa Coloma, jefe de UCI del Hospital de Galdácano, lamenta que “empieza a haber tensión por ingresos”. “Sexagenarios a los que les falta la segunda dosis y gente por debajo de 40 años que no están vacunados”, explica.

En otros hospitales, como en el de Valdecilla, Santander, la situación ha obligado a abrir espacios para hacer sitio al continuo repaso de pacientes: “Es otro repunte de una ola que esperábamos que no nos diera tan fuerte ”, señala Beatriz López, subgerente del Hospital de Valdecilla.

Por su parte, Andalucía rebasa el límite de los 900 ingresos. Uno de los afectados, Jorge, malagueño de 40 años, advierte: “Yo me iba a vacunar, pero no he llegado a tiempo”.