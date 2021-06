1.300 radares para controlar las carreteras en verano: chanclas, móvil, todo por lo que te pueden multar

Lega el verano. Y con él las multas. La DGT advierte con su campaña 'No lo estropees', pero viendo cómo nos comportamos con el coronavirus, pocas esperanzas hay con una datos de muertes que han subido tras la pandemia. Volvemos a coger el volante, pero no con precaución. Cruzar la calle sin mirar, ir marcha atrás en la autovía, usar el móvil al volante, hacer carreras adelantar indebidamente. Si todo esto estaba mal antes de la pandemia, ahora es doblemente absurdo. El mensaje de Tráfico para este verano es claro: con lo que nos ha costado no lo estropeemos. Pero está ocurriendo. No sólo volvemos a las cifras de accidentes de antes de la pandemia. Es que las superamos. Este junio han fallecido 110 personas. 64 más que en 2020 y atención 40 mas que en 2019. Trafico va a vigilar más que nunca. El objetivo: no alcanzar los 220 muertos que hubo en verano de 2019. Antes de la pandemia.