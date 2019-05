Radiografía de los parking en España: cada vez más caros y con menos espacio

Sablazo para los primeros momentos de estancia

Barcelona, Madrid y Valencia, las tarifas más caras

Por ciudades, también existen notables diferencias en los precios. En Toledo y Murcia, por ejemplo, no hay diferencias significativas entre los diferentes aparcamientos . En Málaga, en cambio, la diferencia del más caro al más barato para 120 minutos es de casi el 200%. En Alicante también existe gran variabilidad para estancias medias y largas, mientras que para estancias de 48 minutos las mayores diferencias de precios se encuentran en Salamanca y Madrid.

Solo un tercio muestra bien su tarifa

A través de este estudio, OCU también ha comprobado que, en muchos casos, no se muestra al usuario la información de las tarifas de forma clara y completa y por adelantado. De hecho, en más del 40% de los aparcamientos visitados, las tarifas no estaban visibles antes de contratar, contrariamente a lo que exige la ley. Por eso, OCU ha dado parte a los ayuntamientos correspondientes para que inspeccionen y sancionen a los aparcamientos que no cumplan con esta normativa.