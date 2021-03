Rajoy asegura en el juicio que no ha habido 'caja b' del PP: "Habrá unos papeles de Bárcenas"

"No ha habido una 'caja b' del Partido Popular y, por supuesto, nunca he triturado lo que nunca tuve en mis manos"

Rajoy sí ha reconocido que se le consultó sobre la compra de la sede de Génova

"Bárcenas no es capaz de estar de acuerdo ni consigo mismo"

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por las obras de reforma de la sede de Génova que "no ha habido 'caja b' del PP", enfatizando que en sus 40 años de militancia en el partido nunca escuchó hablar de esa supuesta contabilidad paralela, al tiempo que ha deslizado la posible responsabilidad hacia el ex tesorero al indicar que en todo caso "habrá unos papeles de Bárcenas".

"Nunca he triturado lo que nunca tuve en mis manos"

"No ha habido una 'caja b' del Partido Popular y, por supuesto, nunca he triturado lo que nunca tuve en mis manos", ha dicho en su declaración como testigo, en alusión a una escena descrita por Bárcenas, según el cual entregó a Rajoy esa presunta contabilidad paralela, él le abroncó por llevarla y acto seguido la destruyó en una trituradora de papel.

"En 40 años nunca he escuchado hablar de la caja b"

"En mis 40 años de militante del Partido Popular no he escuchado a ningún dirigente, militante ni empleado hablar de la famosa 'caja b'", ha insistido para añadir: "La primera vez en mi vida que vi los 'papeles de Bárcenas' fue publicados en un diario nacional el 31 de enero de 2013, por tanto, es metafísicamente imposible que yo haya podido destruir los papeles".

"Bárcenas no es capaz de estar de acuerdo ni consigo mismo"

Además, Rajoy ha aprovechado para cargar contra el ex tesorero, recordando que durante sus declaraciones en fase de instrucción dijo que no le entregó los papeles sino solo una fotocopia del último folio. "Por tanto, el señor Bárcenas ni siquiera es capaz de estar de acuerdo consigo mismo, y un día nos dice una cosa y al día siguiente nos dice la contraria". En todo caso, ha remachado, "habrá unos papeles de Bárcenas (...) que él tendrá que explicar". Rajoy sí ha reconocido que se le consultó sobre la compra de la sede de Génova.

Las frases de Rajoy

- "No ha habido una caja b y, por supuesto, nunca he triturado lo que nunca he tenido en mis manos".

- "Le diré una cosa con meridiana claridad: en mis 40 años como militante del PP no he escuchado a ningún dirigente, militante ni empleado del PP hablar de la famosa caja B a la que usted ha hecho referencia".

- "Insisto. No hay ninguna caja B del PP. Habrá unos papeles de Bárcenas, que son los papeles del señor Bárcenas, que él tendrá que explicar. A mi desde luego no me ha entregado (...) ninguna contabilidad B porque yo la primera vez en mi vida que vi los papeles de Bárcenas fue publicados en un diario nacional el 31 de enero de 2013. Por tanto, es metafísicamente imposible que yo haya podido destruir esos papeles".

- "Usted está dando como verdad cosas que son mentira. Yo ya le he dicho que los papeles del señor Bárcenas son de él y son mentira. y el 95 % de las personas que aparecen ahí han dicho que es mentira. Por lo tanto, todo eso que dice usted del semestre del año 1997 está muy bien si no fuese por una pequeña razón que seguro que usted entiende muy bien: que eso es mentira. Igual que es mentira lo de la famosa contabilidad b del PP. El PP tenía una única contabilidad y luego hay un señor que tenía unos papeles, que además son mentira".

- "Lo que es absolutamente falso es que si fuera yo (el Mariano Rajoy que aparece en los papeles) me atribuyan la percepción de unas cantidades. Puede usted preguntar dándole la vuelta de una u otra manera, si lo que me quiere preguntar -que supongo que será eso- es si yo he recibido las cantidades que se recogen ahí le diré que es absolutamente falso".

- Sobre las declaraciones en las que Bárcenas le acusó en el juicio de recibir sobres con dinero B: "Son absolutamente falsas. (...) Es un delirio, y empieza a ser una vergüenza todo lo que estamos viviendo".

- Sobre si alentó presiones para evitar que se publicaran los papeles: "Jamás alenté ninguna actuación sobre el asunto. Ni he alentado ni he dado instrucción, ni conozco a nadie que haya realizado las presiones ni que fuera conocedor de las mismas".

- "Sabemos que el señor Bárcenas guardaba dinero. Ahí (en caja fuerte) y en otros sitios, como hemos conocido. Pero yo, no. Y los miembros del PP, tampoco".

- Sobre los famosos SMS que se intercambió con Bárcenas: "Oiga, a mí me mandaba un mensaje, supongo que buscaba entonces una cierta comprensión y me parecía que debía hacerlo. Algunos soy consciente de que fue poco afortunado, pero como usted sabe en la vida no siempre acertamos".

- "Utilizan mucho ustedes con demasiada alegría al señor Bárcenas como argumento de autoridad y eso es peligrosísimo porque puede llevar a tener equivocaciones graves como las que he visto hoy aquí en este interrogatorio (...)"