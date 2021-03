Ramón Espinar pide explicaciones a Iglesias y Montero por el aumento de su patrimonio en seis años

Ramón Espinar ha pedido explicaciones a Iglesias y Montero por el aumento de su patrimonio desde que se dedican a la política. Triplican el del presidente, que no es mal dato. Y su gesto en las redes ha concitado tanto apoyos como críticas. No se ha librado de que le llamen facha. Ya es una norma. El que fuera secretario general de Podemos Madrid y portavoz de la formación en el Senado, Ramón Espinar, considera que el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero, deben explicar cómo han multiplicado su patrimonio desde que entraron en política hace seis años. Espinar no acabó bien con Iglesias y algunos hablan de puñalada cerca de una campaña electoral en Madrid, pero sus explicaciones no son menos que las que pedía Iglesias a la casta en sus inicios, un término que ya no usa.