Son cerca de la ocho de la tarde y los manifestantes se reúnen frente a la estación de Sants. Se sientan en corro y micrófono en mano se explican: protestan porque no hay justicia social, porque los salarios no llegan para comer y porque siguen los desahucios. Una joven asegura que se pueden conseguir las cosas sin violencia y un hombre de 75 años les dice que no dejen de luchar por la libertad.